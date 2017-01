Detox pós-festas faz faxina no organismo e enxuga os excessos

Quem nunca exagerou na comilança no Natal ou bebeu mais do que deveria no feriado de Réveillon que atire a primeira taça…

Melhor do que se culpar e achar que todo o esforço de manter um cardápio saudável em 2016 foi em vão é caprichar na hidratação do organismo e apostar em alimentos que ajudam a desintoxicar o organismo para começar o ano cheio de energia e disposição.

A nutricionista Andrezza Botelho, da clínica Andrezza Botelho Nutrição Inteligente, em São Paulo, dá algumas sugestões para essa faxina pós-festas. “A ideia é, por três a cinco dias, cortar ou reduzir muito os alimentos que sobrecarregam o organismo e focar em opções antioxidantes, antiinflamatórias e diuréticas”, conta Adrezza, que é especializada em detox e nutrição funcional.

A seguir, Andrezza elenca os cinco alimentos / substâncias campeões para desintoxicar o organismo e mostra como incluí-los no dia a dia em um cardápio detox.

1 – Chás diuréticos e protetores do fígado (tomar 1 litro por dia)

Dente de leão, cavalinha, camomila, melissa, hortelã, chá da casca do abacaxi, boldo e carqueja são boas opções. “O chá de camomila é excelente para diminuir a fome porque acalma não só o sistema nervoso central, mas a mucosa gástrica”, conta Andrezza. Boldo e carqueja são indicados para desintoxicar o fígado. “Quanto mais amargo, melhor. Nessa época do ano o fígado é muito sobrecarregado. Tudo passa por ele o tempo inteiro: a gordura, o álcool das bebidas. É importante num processo de desintoxicação tomar chás que melhoram a saúde hepática e tiram o peso desse órgão”, completa a especialista.

O chá de ervas secas devem ser preparados em infusão: leve 1 litro de água ao fogo e desligue quando começar a ferver. Acrescente 1 colher de sobremesa da erva, cubra o recipiente e deixe descansar por 10 minutos. Coe, beba e guarde o restante na geladeira.

Chá de casca de abacaxi: tire a coroa e lave bem o abacaxi. Descasque-o, corte em fatias e guarde na geladeira, para comer após as refeições. Coloque 1,5 litro de água em uma panela grande e junte as cascas. Você pode acrescentar canela em pau e gengibre, que são termogênicos (aceleram a queima de gorduras). Leve ao fogo médio até levantar fervura, abaixe o fogo e deixe fervendo por 5 minutos. Coe e guarde na geladeira.

Para manter o organismo hidratado, tome água ao longo do dia. ‘’O ideal é não chegar a sentir sede. Quando sentimos sede, é porque já estamos em um processo de desidratação”, afirma Andrezza. “E nada substitui a água: nenhum chá, nenhum suco, pela própria composição química dela”, completa.



2 – Frutas antioxidantes e ricas em enzimas digestivas

Frutas vermelhas: são antioxidantes (combatem os radicais livres) e contribuem também para a saúde da pele. “A intoxicação se manifesta muito pela pele, na forma de acne, aftas”, conta Andrezza.

Nessa época do ano, vale apostar nas uvas, ameixas e melancia. “Evite comprar a melancia cortada pelo risco de contaminação por manipulação e porque é muito perecível. Opte pela versão mini”, sugere a nutricionista. Outras boas opções:

Melão: diurético.

Abacaxi: rico em bromelina, enzima que facilita a digestão.

Mamão: contém papaína, mais uma enzima digestiva.

Maçã, pera, ameixa ou pêssego: “Costumo sugerir fruta com casca comestível no lanche, para reduzir o índice glicêmico”, diz Andrezza.



3 -Vegetais verde-escuros e legumes

Couve, espinafre, rúcula, escarola, agrião. “Os verde-escuros são ricos em MSM (metil sulfanil metano), que é um medicamento natural para o fígado”, conta a nutricionista. Outras sugestões:

Acelga: rica em cálcio.

Rama da cenoura: pode ser usada para temperar (como se fosse uma salsinha) ou no próprio suco verde.

Folhas de brócolis: também podem ser usadas no suco, pois são ricas em nutrientes desintoxicantes.

Pepino e salsão: são muito diuréticos.

Nos cardápios detox, Andrezza sugere o consumo de purês, cremes e sopas frias de vegetais à noite. “Esse é o horário do fígado na medicina tradicional chinesa. Ele é o órgão principal para a desintoxicação do organismo. E ficar sem mastigar após as 19 horas vai ajudar muito esse processo detox.”

É simples assim: faça uma sopa com bastante verduras e legumes e bata no liquidificador.

Se não gosta da textura dos purês ou cremes, uma opção comer verduras e legumes cozidos no jantar, para facilitar a digestão. E lembre-se de consumir outros tubérculos além da batata, como inhame, batata-doce, cara, mandioca, mandioquinha.



4 – Gengibre e cúrcuma

O gengibre é um anti-inflamatório natural e antioxidante. Tem efeito termogênico e, por isso, acelera o metabolismo, ajudando na digestão e no emagrecimento. A cúrcuma tem efeito anti-inflamatório e hepatoprotetor (protege o fígado). Também é um potente antioxidante.

”Uso muito a cúrcuma, o gengibre e a pimenta caiena como temperos antibarriga: eles têm um poder antiinflamatório muito importante. Eu percebo a redução de gordura abdominal das pacientes que fazem uso constante”, conta Andrezza.



5 – Extrato de própolis

Anti-inflamatório, tem ação antioxidante e antibactericida. A sugestão é tomar diariamente de 15 a 20 gotas do extrato diluído em um pouco de água.



Cortar o que atrapalha

Nos dias de detox é fundamental retirar do cardápio alimentos inflamatórios e que sobrecarregam o organismo. São eles:

Embutidos (presunto, peito de peru, salsicha): contém excesso de sódio, o que faz reter líquidos.

Frituras.

Bebidas alcoólicas, para “descansar” o fígado.

Produtos industrializados ultraprocessados: biscoito, salgadinho de pacote, pão, macarrão, comida pronta congelada…

Laticínios (inclusive os sem lactose, já que é ideia nesses dias é reduzir a gordura animal).

Carnes.

Café.

Açúcar e adoçantes.

“A proposta nesses dias é priorizar alimentos in natura: frutas, verduras, grãos, tubérculos. Comida de verdade e ingredientes frescos. Não ficar preso às calorias, mas focar nos nutrientes dos alimentos”, explica Andrezza.

Transpirar também é importante no processo de desintoxicação. Para quem gosta e tem acesso, a sauna é uma opção. Ou atividades aeróbicas em que você transpire, para eliminar toxinas pelos poros.

Outro ponto é fazer o intestino funcionar: isso vai ser natural nos dias de detox por conta da alimentação rica em fibras e dos chás. A atividade física também estimula o funcionamento do intestino.



Cardápio Detox

A nutricionista Andrezza Botelho sugere, a seguir, um menu que pode ser seguido por três a cinco dias para desintoxicar o organismo



ao acordar, em jejum

Shot antibarriga: 50 ml água de coco, 1 pitada de gengibre em pó, cúrcuma e pimenta caiena.



café da manhã

Suco verde: 150 ml de água de coco, 1 folha couve bem lavada (de preferência orgânica) e gengibre (pode acrescentar outras frutas, como abacaxi e maçã)

1/2 papaia (melão, melancia ou manga) com 1 col. (sopa) de quinua em flocos, chia ou aveia

Se estiver com mais fome:

1 tapioca (2 col. de sopa de goma) com chia, recheada com ovos mexidos, homus (pasta de grão de bico), banana assada com canela ou geleia de fruta sem açúcar

ou

Batata-doce ou mandioca com um fio de azeite e uma pitada de sal



lanche

1 maçã, pera, ameixa ou pêssego

1 xícara de chá de casca de abacaxi com gengibre e canela



30 min antes do almoço

1 xícara de chá de alecrim (facilita a digestão)



almoço

Salada colorida, com folhas verde-escuras (rúcula, agrião, espinafre, escarola) e vegetais crus (cenoura, tomate, pepino, beterraba, salsão)

Arroz integral com feijão (grão de bico ou lentilha)

Legumes cozidos, refogados ou assados à vontade: abóbora, abobrinha, beringela, brócolis, couve-flor



1 fatia de abacaxi



1 xícara de chá de hortelã



lanche da tarde

1 maçã, pera, ameixa ou pêssego

Lascas de coco, que dão saciedade

ou

Salada de frutas com limão ou chia (o limão reduz o índice glicêmico das frutas)

ou

Cenoura baby ou tomate cereja temperados com azeite e orégano

ou

Guacamole ou homus com pão sueco ou torrada integral

1 xícara de chá de ervas ou de casca de abacaxi



jantar

Purê de legumes (abóbora, mandioquinha, inhame) ou creme de legumes variados



ceia

1 fatia de abacate picado (para dar saciedade e estimular a produção de hormônio de crescimento) com gotas limão ou cacau em pó

1 xícara de chá de melissa (para melhorar a qualidade do sono)

E agora, vamos começar o ano levinho? Experimente e conte pra gente. E um feliz 2017!